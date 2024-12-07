GYD Genel Kurulu Yapıldı

Ekonomi

Girişimci ve Yöneticiler Derneğinin (GYD) olağan genel kurulu, dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

GYD'den yapılan açıklamaya göre, genel kurulda yapılan seçimlerde İbrahim Anıl Taşdemir, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Taşdemir, böylece dernekteki liderlik görevini bir dönem daha sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşdemir, "Bana ve ekibime duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Birlikte çalışarak hem derneğimizin hem de ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, yeni dönemde özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi, inovasyona dayalı projelerin artırılması ve uluslararası işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi konularına odaklanacaklarını belirtti.

GYD üyeleri, genel kurulda alınan kararlarla derneğin hedeflerini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Toplantı sonunda dernek üyeleri, yeni dönem projeleri ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.