Malazgirt'te kilometrelerce pancar kuyruğu oluştu

Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancar alım kampanyasında kantar sırası bekleyen çiftçilerin traktörleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Malazgirt'te şeker pancarlarını getiren çiftçiler kantar sırasında yaklaşık 10 kilometrelik traktör kuyruğu oluşturdu. Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, pancar alım kantarını ziyaret ederek yetkililerden alım kampanyası hakkında bilgi aldı. Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Altın, Ziraat Odası Başkanı Kılıç ve Malazgirt Bölge Pancar Şefi İbrahim Bostancı, üreticilere Ağrı Şeker Fabrikasında oluşan teknik bir arızadan dolayı şeker pancarı alımlarında bir aksama yaşandığını belirterek, bu ayın sonunda fabrikadaki arızanın giderilip yeniden pancar sevkiyatına hız verileceğini söyledi.

Malazgirtli şeker pancarı üreticileri ise Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'e, Belediye Başkanı Cengiz Altın'a ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'a pancar kuyruklarının oluşmaması için gösterdikleri yoğun çabalardan dolayı teşekkür ettiler.

Malazgirt Bölge Pancar Şefi İbrahim Bostancı, geçen yıl 95 bin ton alım yapılan bölge şefliğinin kotasını yükselterek, bu yıl 120 bin ton pancar alımı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bostancı, "Pancar alımlarında hiçbir sıkıntımız yoktu, fakat Ağrı Şeker Pancarı Fabrikasında yaşanan teknik bir sıkıntıdan dolayı şeker pancarı sevkiyatında bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntılar ay sonunda kadar inşallah giderilecek. Malazgirt'te bu yıl pancar alım kampanyası 90 gün sürecek. 16 Eylül'de açılan kampanya kapsamında Malazgirtli pancar üreticileri yaklaşık 40 bin ton pancar teslimi yaptılar" dedi. - MUŞ