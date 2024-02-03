Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,44 ile Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu??????? ise yüzde 2,97'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,26552
|-29,44
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|16,436794
|-12,45
|HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON
|4,112957
|-11,48
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|10,066258
|-9,75
|BV PORTFÖY KAYRA SERBEST FON
|0,915064
|-8,97
|A1 PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,947663
|-8,35
|ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
|0,25875
|-6,57
|ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON
|0,989818
|-5,25
|AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,587981
|-5,19
|A1 PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,804197
|-3,58
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,207054
|-2,97
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,366313
|-0,37
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,141951
|-0,10
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,186778
|-0,05
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,311374
|0,01
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,215307
|0,02
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,173249
|0,05
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,119026
|0,05
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,570956
|0,09
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,170356
|0,10
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