Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 17,87 ile BV Portföy Kayra Serbest Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,24'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|BV PORTFÖY KAYRA SERBEST FON
|0,748679
|-17,87
|ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,458759
|-14,50
|HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|81,303342
|-14,05
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,014368
|-12,65
|A1 PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,278793
|-11,65
|ALLBATROSS PORTFÖY İZMİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,352914
|-11,31
|DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|40,43678
|-8,19
|HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|17,975127
|-7,99
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|350,963264
|-7,68
|DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|76,688266
|-7,52
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,073212
|-3,24
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,083641
|-2,84
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,044148
|-2,28
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,019171
|-2,25
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,169779
|-2,08
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,635461
|-1,98
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,083963
|-1,97
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,024432
|-1,87
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,117834
|-1,85
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,111959
|-1,81
Son Dakika › Ekonomi › Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları Açıklandı - Son Dakika
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