Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Son Dakika
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Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

31.05.2022 17:17
Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mayıs ayında Halk Kart'tan yararlanan 10 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 907 bin lira aktarıldı.

Halk Kart uygulamasından Mayıs ayında 10 bin 304 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada bu ay hesaplara toplam 1 milyon 907 bin 40 lira yatırıldı.

Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da kasasına destek sağlıyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halk Kart'ın Mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Son Dakika


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