Hasat Ücretleri Belirlendi

Hububat hasat sezonu öncesi Yüreğir ve bölgedeki ziraat odalarının başkanları bir araya gelerek biçerdöver hasat ücretlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda, 2026 yılı buğday hasadında uygulanacak tavsiye niteliğindeki biçerdöver ücretinin dekar başına 310 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, alınan kararın üreticilerin ve biçerdöver işletmecilerinin mevcut ekonomik şartları dikkate alınarak oluşturulduğunu belirtti.

Doğan, "Tarımsal üretimin en önemli aşamalarından biri olan hasat döneminin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Ziraat odaları olarak yaptığımız ortak değerlendirmelerde hem çiftçilerimizin maliyet yükünü hem de biçerdöver işletmecilerimizin artan giderlerini göz önünde bulundurarak dengeli bir ücret belirledik. Alınan kararın tüm taraflar açısından hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Artan akaryakıt, yedek parça, bakım ve işçilik maliyetlerinin sektör üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu ifade eden Doğan, belirlenen ücretin tavsiye niteliğinde olduğunu ve hasat sürecinde üreticiler ile hizmet sağlayıcılar arasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Başkan Doğan, yaklaşan hasat sezonunun başta Adanalı üreticiler olmak üzere tüm çiftçilere bereket, bolluk ve kazanç getirmesi temennisinde bulunarak, "Bir yıllık emeğin karşılığı olan ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini ve her yıl hasadın bereketinin artarak ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA