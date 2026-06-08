Havacılık Sektörüne 11 Milyar Dolarlık Ek Maliyet - Son Dakika
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Havacılık Sektörüne 11 Milyar Dolarlık Ek Maliyet

08.06.2026 19:55
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IATA Genel Direktörü Walsh, tedarik zinciri sorunlarının 2025'te hava yollarına 11 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

RIO DE Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, "Havacılık sektöründe yaşanan tedarik zinciri sorunları 2025 yılında hava yolu şirketlerine yaklaşık 11 milyar dolarlık ek maliyet yükledi. Bu rakam sektörün bu yıl için öngörülen 23 milyar dolarlık karının yaklaşık yarısına karşılık geliyor." dedi.

Rio de Janeiro'da düzenlenen IATA Genel Kurulu son günü kapsamında kapanış basın toplantısında konuşan Walsh, tedarik zinciri aksaklıklarının hava yolu şirketlerini daha eski uçakları işletmeye zorladığını söyledi.

Bunun daha fazla yakıt tüketimi, artan bakım giderleri ve ilave uçak kiralama maliyetleri anlamına geldiğini kaydeden Walsh, "Yakıt fiyatlarının da yükseldiği dikkate alındığında sektörün katlandığı maliyetin 11 milyar doların üzerinde olması muhtemel." diye konuştu.

Walsh, söz konusu maliyetlerin, uçak ve motor üreticilerinin teslimat ve üretim süreçlerinde yaşanan sorunları gidermesi halinde büyük ölçüde önlenebileceğini belirterek, "Havacılık sektöründe yaşanan tedarik zinciri sorunları 2025 yılında hava yolu şirketlerine yaklaşık 11 milyar dolarlık ek maliyet yükledi. Bu rakam sektörün bu yıl için öngörülen 23 milyar dolarlık karının yaklaşık yarısına karşılık geliyor." açıklamasında bulundu.

Birçok hava yolu şirketi yöneticisinin mevcut durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini ifade eden Walsh, uçak ve motor üreticilerine yönelik memnuniyetsizliğin sektör genelinde yaygın olduğunu açıkladı.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin havacılıkla ilgili kararlarının dünya genelinde örnek alındığına işaret eden Walsh, Brüksel'deki karar alma süreçlerinin sektör açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

IATA'nın Avrupa Birliği kurumları nezdindeki temsil gücünü artırmak amacıyla Brüksel'deki lobi faaliyetlerini güçlendirdiğini belirten Walsh, bu kapsamda politika uzmanlarının yanı sıra profesyonel lobi faaliyetleri konusunda deneyimli isimlerin de istihdam edildiğini kaydetti.

Walsh, "Hedefimiz, havacılık ve hava yolu sektörünün sesinin Brüksel'de daha net ve daha güçlü duyulmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Havacılık Sektörüne 11 Milyar Dolarlık Ek Maliyet - Son Dakika

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