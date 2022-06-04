Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı başladı - Son Dakika
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Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı başladı

04.06.2022 11:59
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı başladı

İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, insansız hava araçları, helikopterler, eğitim ve savaş uçakları yatırımlarının önemli sonuçlar doğurduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Libya, Karabağ, Suriye ve Doğu Akdeniz'de destan yazdığını kaydetti.

İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, insansız hava araçları, helikopterler, eğitim ve savaş uçakları yatırımlarının önemli sonuçlar doğurduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Libya, Karabağ, Suriye ve Doğu Akdeniz'de destan yazdığını kaydetti.

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından organize edilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı, Teknopark Ankara'da başladı.

Gültekin, açılışta yaptığı konuşmada, uzay ve havacılıkla ilgili çalışmaların önem kazandığını dile getirdi.

Uzay çalışmalarında "biz de varız" demeye başladıklarını vurgulayan Gültekin, "İnsansız hava araçları, helikopterler, eğitim ve savaş uçakları yatırımları sonucu hepimiz Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de ve doğudaki operasyonların şahidi olduk. Havacılıkla ilgili bu sektörde yaptığımız atılımlar neticesi Türkiye bu bölgelerde destan yazmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Gültekin, insansız hava araçları üzerine çalışan 30 firmadan oluşan bir kümelenme kurduklarını vurgulayarak, bu kümelenme kapsamında ihracatı geliştirmek adına projeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bu kümelenme içerisindeki bir firmanın Hindistan'dan yatırım aldığını belirten Gültekin, "İnsansız hava aracı havada 83 dakika kalabiliyor. Kendi segmentinde 1 numara olan insansız hava aracı yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde yatırım aldı. Ukrayna'da, Libya'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'deki operasyonlarımızda destan yazan, yabancı insansız hava araçlarını düşüren bir sistem ve teknoloji de İvedik OSB Teknoparkı'ndan çıkmıştır." diye konuştu.

27 milyon dolarlık yatırım kapıda

Arı Savunma ve Havacılık AŞ'nin Kurucu Ortağı Dursun Özeroğlu, 29 yıllık mühendislik geçmişleriyle katma değer üretmeye çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda hem sivil toplum kuruluşları hem SAHA İstanbul ekibi olarak yoğun bir çabanın içerisinde olduklarını söyledi.

Özeroğlu, 27 milyon dolarlık süper kapasitör bataryalama teknolojileriyle ilgili de bir çalışma yapacaklarını duyurarak, "Bunu farklı platformlarda sunacağız. Ülkenin enerji ve elektrikli araçlara yoğun ihtiyacı olduğu dönemde böyle yatırıma girmemiz bizim için önem arz ediyor. Yenilikçi çözümler üretmeyi önemsiyoruz. Çevreci, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı ürünler üretmeyi önemsiyoruz. Optimum ve verimli çalışma performansını önemsiyoruz. Dünyayla rekabet edecek ürünler çıkarmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıraç Havacılık Teknoloji Savunma AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Açıkgöz de Türkiye'deki havacılık ve uzay alanındaki son gelişmelerinin dünyanın takdirini kazandığına dikkati çekti.

Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Başkanı Tahir Uras, dernek olarak eğitimler, tecrübe paylaşımları gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin insansız hava araçları teknolojilerinde dünya tarafından kabul edilen yetkinliği, gençlere imkan verildiğinde neler başarabileceklerini gösteriyor." dedi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, havacılık uzay sektörünün katma değeri çok yüksek ancak multidisipliner iş birliği gerektiren bir alan olduğunu söyledi.

Burada yüksek bir insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Erbay, "Ar-Ge ye öncelik vermeliyiz. Üniversite olarak sizlerin yanında, sizlerle iş birliği içerisinde olmak, sektörle birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

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Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti Sivas'ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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