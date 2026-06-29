Havran\'da Sorunsuz Hasat Kontrolleri

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe genelinde yürütülen buğday ve arpa biçerdöver hasat kontrolleri sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Havran'da 2025-2026 üretim sezonu kapsamında arazide titiz bir çalışma yürüten teknik ekipler, biçerdöverlerin dane kaybı oranlarını ve mevzuata uygunluklarını yakından inceledi. Yapılan yoğun denetimler ve kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, güvenli ve yüksek verimli bir hasat dönemi geçirmeleri amacıyla saha çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini bildirdi. Dane kaybının önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerin, bölge tarımı ve ekonomisi için büyük önem taşıdığı vurgulandı. - BALIKESİR