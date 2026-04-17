Hayrabolu\'da Kanola Tarlaları Görsel Şölen Sunuyor

Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde bu yıl yaklaşık 21 bin dekara ekimi yapılan ve çiçek açan "sarı gelin" olarak bilinen kanola, görsel şölen oluşturdu.

Tarlaları kaplayan altın sarısı manzara hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, ilçe genelinde bu yıl yaklaşık 21 bin dönüm alanda kanola ekimi yapıldığını söyledi. Kanola üretiminin her geçen yıl arttığını ifade eden Evin, "Hem verimi yüksek hem de çiftçimize ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Son dönemde yağan yağışlar da kanolanın gelişimine oldukça olumlu katkı sağladı, bu da rekolte beklentimizi artırıyor" dedi.

Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün doğumunda kartpostallık görüntüler sunan kanola tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. - TEKİRDAĞ