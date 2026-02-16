Hazine 80 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
Ekonomi

Hazine 80 Milyar Lira Borçlandı

16.02.2026 15:57
Hazine, iki tahvil ihalesiyle toplam 79,999.5 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 79 milyar 999,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlığın 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 33,28, bileşik faiz yüzde 36,05 oldu.

Nominal teklifin 71 milyar 691,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 782 milyon lira, net satış 31 milyar 232,8 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 18,03 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 36 milyar 784,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 18 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 5,3, reel bileşik faiz yüzde 5,37 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 209,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 320,2 milyon lira, net satış 4 milyar 386,7 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 7,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 696 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 79 milyar 999,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Hazine 80 Milyar Lira Borçlandı

SON DAKİKA: Hazine 80 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
