Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

27.02.2026 18:03
Bakanlık, Mart, Nisan ve Mayıs'ta toplam 1,14 trilyon lira iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 315,5 milyar lira, nisanda 463,9 milyar lira ve mayısta 363,9 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, martta 394,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 315,5 milyar liralık, nisanda 515,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 463,9 milyar liralık, mayısta 354,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 363,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Marttaki iç borçlanmanın 127,5 milyar lirasının piyasadan, 145 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 43 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 223,9 milyar lirasının piyasadan, 215 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 25 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın da 125,9 milyar lirasının piyasadan, 230 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 8 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu ihraç edilecek, 7 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Martta 430,2 milyar lira, nisanda 612,3 milyar lira ve mayısta 391,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 169,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

