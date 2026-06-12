Hazine İhaleleri ve Doğrudan Satışlar Başlıyor - Son Dakika
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Hazine İhaleleri ve Doğrudan Satışlar Başlıyor

12.06.2026 11:50
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15-16 Haziran'da 3 ihale ve 1 doğrudan satış yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale ile 1 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 15 Haziran Pazartesi günü 8 ay (238 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Bakanlık, 16 Haziran Salı günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Aynı gün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İhaleleri ve Doğrudan Satışlar Başlıyor - Son Dakika

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