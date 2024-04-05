Hazine nakit dengesi, martta 166 milyar 778 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 518 milyar 331 milyon lira, nakit giderleri 685 milyar 110 milyon lira oldu.
Faiz dışı giderler 621 milyar 720 milyon lira, faiz ödemeleri ise 63 milyar 390 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 103 milyar 389 milyon lira açık verdi.
Mart ayında nakit dengesinde 166 milyar 778 milyon liralık açık oluştu.
Kur farklarından kaynaklanan artış 20 milyar 569 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 85 milyar 703 milyon lira azalış görüldü.
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Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
Mersin'de kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatındaki artış nedeniyle vatandaşların gramajı hafifletilerek imal edilen gösterişli takılara yönelmeye başladığını söyledi. İnanoğlu ayrıca, altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün sezonunda altın takacak vatandaşların bütçelerinin zorlandığını belirtti. Altın almayı planlayan vatandaşların tercihi, gramajı hafif ama gösterişli ürünler oluyor. İnanoğlu, altın fiyatlarının yükselmesinin geçici olduğunu ve altının zirveyi sevdiğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşları sahte altın konusunda da uyardı ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını önerdi.
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