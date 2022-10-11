Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı

11.10.2022 15:02
Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 4 milyar 828,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 4 milyar 828,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,9 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 703 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 495,5 milyon lira, net satış 2 milyar 328,4 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar 150 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 951 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 4 milyar 828,4 milyon lira borçlandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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