Hazine Taşınmazları İçin Süre Uzatımı - Son Dakika
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Hazine Taşınmazları İçin Süre Uzatımı

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Hazine taşınmazlarına başvuru ve ödeme süreleri 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Hazine taşınmazlarına ilişkin vatandaşların yararlanabileceği başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.

Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7579 sayılı Kanun ile Hazine taşınmazlarına yönelik bazı yasal düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Düzenlemeyle, imar barışı kapsamında Hazine arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Hazine arazilerinin satışında ödeme kolaylığı da sağlandı. Buna göre, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

Vatandaşların başvurularını, Hazine taşınmazının bulunduğu yere göre yapması gerekiyor. İl merkezindeki taşınmazlar için Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, ilçelerde bulunan taşınmazlar için ise Kaymakamlık Milli Emlak Şefliklerine müracaat edilebilecek.

2/B ve Hazine tarım arazilerinde süre uzatıldı

6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinde de süre uzatımına gidildi. Buna göre, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine bildirilen satış bedelini zamanında ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca 6292 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunamayanlar ile geçici 8. madde kapsamında yer alan vatandaşlar için de yeni başvuru süresi tanındı. Yetkililer, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde ilgili Milli Emlak birimlerine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Taşınmazları İçin Süre Uzatımı - Son Dakika

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