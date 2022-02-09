Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cizre'de

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cizre ilçesine geçerek faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç tarafından karşılandı. İlçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili Bakan Yardımcısı Gürcan, Kaymakam Tunç'tan bilgiler aldı. Gürcan, ilçede taziye ziyaretinde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı. - ŞIRNAK