Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKM'de 60 milyar doların altına indik
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma ve Koordinasyon Merkezi'nde (KKM) bulunan döviz rezervinin 60 milyar doların altına düştüğünü açıkladı. Şimşek, KKM'den çıkışın daha da hızlanacağını belirtti.
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11.07.2024 14:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKM'de 60 milyar doların altına indik - Son Dakika
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