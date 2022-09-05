Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu geri gelmemek üzere def edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu geri gelmemek üzere def edeceğiz

05.09.2022 11:27
Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu geri gelmemek üzere def edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu belirterek, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.Yatırım ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu geri gelmemek üzere def edeceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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