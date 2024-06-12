Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve kira sertifikası satışına başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve kira sertifikası satışına başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak. İlk olarak altın tahvili satışı gerçekleştirilecek, ardından altına dayalı kira sertifikası satışı yapılacak.

12.06.2024 11:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk olarak 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Daha sonra 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve kira sertifikası satışına başlıyor - Son Dakika

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