Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve kira sertifikası satışına başlıyor

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk olarak 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Daha sonra 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.