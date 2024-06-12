Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk olarak 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.
Daha sonra 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve kira sertifikası satışına başlıyor - Son Dakika
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