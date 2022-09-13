Hazine tahvil ihalesinde 1,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine tahvil ihalesinde 1,3 milyar lira borçlandı

13.09.2022 14:56
Hazine tahvil ihalesinde 1,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 1 milyar 264,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 1 milyar 264,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 14,13, bileşik faiz yüzde 14,63 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 701 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 819 milyon lira, net satış 964,5 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 491,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 1 milyar 264,5 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine tahvil ihalesinde 1,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine tahvil ihalesinde 1,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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