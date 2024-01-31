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Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat-Nisan Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat-Nisan Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat-Nisan Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 575,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 575,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. (Sürecek)

31.01.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 575,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 575,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat-Nisan Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı - Son Dakika
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