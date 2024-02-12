Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Tahvil İhalesi Düzenleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın İki Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek. İlk ihalede 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

12.02.2024 16:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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