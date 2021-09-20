Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (266 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , yarın 2 ihale düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Son Dakika › Ekonomi › Hazine yarın 2 ihale ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi

Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu