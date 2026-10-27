Healey'nin ilk bütçesinde bankalara ek vergi oranı yüzde 8'e çıkabilir - Son Dakika
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Healey'nin ilk bütçesinde bankalara ek vergi oranı yüzde 8'e çıkabilir

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İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin yarınki ilk Sonbahar Bütçesi'nde hayat pahalılığı öne çıkacak. Sektör temsilcileri bankaların ek vergi oranının yüzde 3'ten yüzde 8'e çıkabileceğini, yıllık 2 milyar sterlinin üzerinde gelir getirebileceğini öngörüyor.

İngiltere'de gözler Maliye Bakanı John Healey'nin yarın açıklayacağı Sonbahar Bütçesi'ne çevrildi.

Sonbahar Bütçesi, Healey'nin bu görevdeki ilk bütçesi olacak.

Söz konusu bütçe, Orta Doğu'daki savaş sonrasında enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonun hız kazandığı ve İngiltere'de borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde açıklanıyor.

Yarın açıklanacak bütçenin odağında, hayat pahalılığıyla mücadele, kamu maliyesini kontrol altında tutma ve hükümetin mali hedeflerini tutturma amacıyla belirlenecek kararların yer alması bekleniyor.

İşçi Partisi'nin seçim taahhüdü doğrultusunda Healey'nin çalışanlara yönelik vergi artışına gitmeyeceği, ancak ülkedeki bankalara yönelik bazı vergi kalemlerini artırabileceği tahmin ediliyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Healey'nin bankaların kurumlar vergisine ek olarak karları üzerinden ödedikleri ek vergi oranını artırmaya sıcak baktığı değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, bu oranın mevcut yüzde 3 seviyesinden yüzde 8'e yükseltilebileceğini öngörüyor.

Bu adımın yılda 2 milyar sterlinin üzerinde ek gelir sağlayabileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Borç Yönetim Ofisi, bugün 5 yıl vadeli 4,5 milyar sterlin tutarında devlet tahvilini ortalama yüzde 5,036 getiri oranıyla sattı. Bu oran, 2008'den bu yana görülen en yüksek borçlanma maliyeti olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan verilere göre, İngiltere Hazinesi eylülde 25 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde borçlandı.

Borç artışında faiz ödemelerine yapılan harcamaların yükselmesi ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan maliyetler etkili oldu.

Eylüldeki borçlanmanın ardından öncü veriler kapsamında İngiltere'nin toplam kamu borcunun eylül sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin edildi.

Kaynak: AA
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