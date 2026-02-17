Hekimoğlu Döküm'e Ford'dan Q1 Sertifikası - Son Dakika
Ekonomi

Hekimoğlu Döküm'e Ford'dan Q1 Sertifikası

17.02.2026 12:12
Hekimoğlu Döküm, Ford Otosan'dan Q1 Kalite Sertifikası alarak uluslararası rekabet gücünü artırdı.

Trabzon'da faaliyet gösteren Hekimoğlu Döküm, Ford Otosan tarafından verilen FORD Q1 Kalite Sertifikasına layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kalite, sürdürülebilirlik, teslimat performansı ve sürekli iyileştirme kriterlerinde gösterdiği üstün başarı ile Q1 statüsüne ulaşan Hekimoğlu Döküm, Ford'un global tedarikçi kalite standartlarını karşıladığını tescillemiş oldu.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, sertifika töreninde, Q1 plaketini Hekimoğlu Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'na takdim etti.

Belgenin, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak önemli bir referans niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

