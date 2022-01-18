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Hepsiburada, 2021'in oyuncaklarını açıkladı - Son Dakika

Hepsiburada, 2021'in oyuncaklarını açıkladı

18.01.2022 15:48
Hepsiburada, 2021'in oyuncaklarını açıkladı

Hepsiburada, geçen yıl oyuncak alışverişlerinde dikkati çeken tüketici eğilimlerini açıkladı.

Hepsiburada, geçen yıl oyuncak alışverişlerinde dikkati çeken tüketici eğilimlerini açıkladı.

Hepsiburada, daha önce elektronik, moda ve kitap gibi kategorilerde açıkladığı trend raporlarına, oyuncak kategorisiyle devam etti.

Verilere göre, kullanıcılar, 2021'de daha çok bahçe ve sokak oyuncaklarını tercih etmeye başladı.

Geçen yıl oyuncak kategorisinde en çok ilgiyi sırasıyla figür oyuncaklar, parçalı setler, kutu oyunları, su aktivite ürünleri ve bebek oyuncakları gördü. Geçen yıl boyunca 150 binin üzerinde oyun ve oyuncağın uygun fiyatlarla satışa sunulduğu platformda, kasım, en yoğun alışveriş yapılan ay olarak öne çıktı. En çok alışveriş yapan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Oyuncakta en çok arananlar

Hepsiburada'da oyuncak kategorisinde 2021 boyunca en çok " Lego, Barbie ve LOL bebek" kelimeleri aranırken, listenin devamında "pelüş ayı, oyuncak mutfak seti, scooter, Nerf, uzaktan kumandalı araba, oyun çadırı ve akülü araba" aramaları yer aldı.

Gerek dijital yayın platformlarındaki artış ve film/dizi/oyun içeriklerine erişim kolaylığı, gerekse farklı süper kahraman serilerinin sinemalarda 2021'de art arda vizyona girmesinin figür ve karakter oyuncaklarına ilgiyi artırdığı belirtildi.

Hepsiburada platformundan 2021 boyunca 366 binden fazla figür oyuncak satışı gerçekleşirken, yine hayal gücüne yönelik oyunlarda çocukların tercih ettiği kumandasız arabalar kategorisindeki satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 arttı.

Hepsiburada üzerinden bir önceki yıl yapılan oyuncak alışverişlerinde yapboz, puzzle ve puzzle aksesuarları gibi ev oyuncaklarına talep dikkati çekerken, 2021 yılında ise açık hava aktivitesi olarak öne çıkan ve fiziksel hareketliliği destekleyen çocuk scooter'ları ve bisiklet talebinde yüzde 33 artış gerçekleşti.

Hepsiburada'nın 2021 yılı oyuncak satışları ile ilgili trend raporunda, çeşitli kategorilerde en çok talep gören marka ve oyuncaklar da şöyle:

"Play-Doh/4'lü hamur, Push Pop Bubble/Pop It silikon stres oyuncağı, Diy-Toy/manyetik tablet alfabe seti, Moli Toys/buz tuzağı akıl oyunu, Pure IQ/JB grafik digital çocuk yazı çizim tableti, Nerf/Elite 2.0 Commander RD-6, Fisher-Price/eğlen & öğren yaşa göre gelişim eğitici köpekçik, LEGO/Classic 484 parçalık orta boy yaratıcı yapım kutusu (10696), Hot Wheels/onlu araba seti, Monopoly/kutu oyunu (klasik)."

2021 yılında en çok talep gören oyuncak markaları ise Play-Doh, Diy-Toy, Nerf, LEGO, Hasbro, Fisher Price oldu.

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Hepsiburada, oyunlar, Kitap, Lego, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada, 2021'in oyuncaklarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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