Hisarcık\'ta Köylere Hizmet Toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Erkan Atam başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerde devam eden çalışmalar değerlendirilirken planlanan yatırımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler masaya yatırılarak gerekli kararlar alındı.
Kaymakam Atam, toplantıda alınan kararların ilçe ve köyler için hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA
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