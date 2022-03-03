Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri - Son Dakika
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Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

03.03.2022 14:28
Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçedeki meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçedeki meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Sertifikalı fidan dikimi yapılan bahçelerin yıllık kontrollerinin yapıldığını belirten yetkililer, Mavi Sertifika desteği badem ve cevizde dekara 400 TL, Mavi Sertifikalı diğer meyve türleri olan elma armut kirazda ise dekara 280 TL desteklemenin bir defaya mahsus verildiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri
Hisarcık'ta meyve bahçelerinde sertifikalı fidan kontrolleri

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Türk Lirası, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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