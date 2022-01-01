Hizmet üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 38,08, aylık yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,72 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 46,53 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 46,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 29,69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,09, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 111,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,09, idari ve destek hizmetlerde yüzde 24,30 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 10,16 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10,16 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,78 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,72 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,82 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,30 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9,36, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 9,83, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 10,22 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 111,10, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 104,82, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 72,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,72, konaklama hizmetlerinde yüzde 5,93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,83 azalış gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 14,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 13,02, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 10,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL