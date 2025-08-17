Hobi Yumurta Tavukçuluğu ile Başladı, Profesyonelleşti - Son Dakika
Ekonomi

17.08.2025 12:33
Murat Onat, Şırnak'ta hobi olarak başladığı yumurta tavukçuluğunu bin 700 tavukla profesyonelleştirdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hanke Dağı eteklerinde yaşayan Murat Onat, hobi olarak başladığı yumurta tavukçuluğunu profesyonel bir işletmeye dönüştürdü.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan ve üretime yönelen Onat, 30 tavukla başladığı işini bin 700 tavukla sürdürüyor.

Şırnak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kurduğu çadır kümeslerde organik yumurta üretimi yaptığını söyleyen Onat, "Bu işe hobi amaçla 30 tavuk ile başladım. Şuan bin, bin 700 tavukla işimizi sürdürüyoruz. Sosyal Bilimler Öğretmenliğini okudum. Atanamayınca bu işe yöneldim. Şuan severek yaptığım bir iştir. Geçimimizi sağlıyoruz. Şırnak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bana destek çıkarak bu işi sürdürmemiz sağladılar. Çadır verdiler. Çadırı içerisindeki birkaç malzemeleri verdiler. Yumurta gerek marketlere gerekse evlere yumurta satarak geçimimizi sağlıyoruz. Günlük olarak bin 200 yumurta çıkıyor. Bin 200 bin 300 yumurta çıkıyor. Hava sıcak olmasından dolayı biraz verimimiz azaldı. Tabii gezen tavuk işi yaptığımız için insanlar daha çok organik yumurtaya yöneliyorlar. Burada da tek başıma olduğu için bazen siparişleri de yetişemiyorum. Çok şükür işlerimiz gayet iyi şu an. Yani anlaşmalı olduğu maketlere de evlere de veriyorum. O şekilde de yumurtalarımızı pazarlıyoruz. Ben inşallah 10 bine çıkartmak 30 tavukla başladık. Şu an bin 700'lerde şu an işleri sürdürüyorum" dedi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Onat'ın örnek bir üretici olduğunu belirterek, "Şırnak ili Uludere ilçesi kırsalındayız. Şu an Hanke Dağı eteklerinde bulunan bölge oldukça kırsal bir bölge. Bu bölgede çiftçimiz Murat Onat, yumurta tavukçuluğu yapmaktadır. 5 yıl önce tarım Orman Bakanlığı Şırnak Valiliği destekleriyle yola çıkmış ve bu işletmeyi organize etmiştir. 5 yıl boyunca geldiği nokta itibariyle kendisini başarılı gördük, iyi bir yol aldı. Bu yolda kapasite artırımına giderek mevcut üretimin 2 katına çıkartacak şekilde Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından kendisine kapasite artırımında bulunduk. Burada çadır ve kümes üzerinde ihtiyacı olan malzemeler konusunda destek verdik. Şu an mevcut üretimini kısa bir süre içerisinde 2 katına çıkartacak bu destekleme ile beraber. Kırsal alanda yumurta tavukçuluğu yaparak bölgede istihdam oluşturmakta. Katma değerli bir üretim yaparak bölgeye örnek bir çiftçi rolü üstlenmiş vaziyette. Kendisinin bu emeklerinden dolayı hem tebrik etmekteyiz hem de bakanlık olarak Şırnak Valiliği olarak desteklemekteyiz." diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Valiliği, Yerel Haberler, Ekonomi, Uludere, Yaşam, Tarım, Son Dakika

