Ekonomi

Hollanda'da gördü memleketinde fabrikasını kurdu

Yaklaşık 60 yıl önce çalışmak gittiği Hollanda'da fabrikada gördüğü tel örgü makinasının aynısını yaptırarak memleketi Trabzon'da iş hayatına atıldı

TRABZON - Trabzon'dan yaklaşık 60 yıl önce çalışmak için gittiği Hollanda'da bir fabrikada gördüğü tel örme makinasını tarif üzerine Türkiye'de yaptırarak Trabzon'da iş hayatına atılan Mustafa Değirmenci, oğlu ve torunlarıyla birlikte işlettikleri fabrikada ekonomiye katkı sağlıyor.

Hollanda'da fabrikada çalışan arkadaşını ziyarete giden ve burada gördüğü tel örgü makinesine ilgi duyan Değirmenci, ilk işe başladığı makineyi Erzincan'da 2 bin 500 dolara yaptırarak evinin altında faaliyete başladığını belirterek zamanla işlerinin epey arttığından zaman zaman siparişlere yetişemediğini söyledi.

Yaklaşık 26 yıldan beri tel örgü işini yapan Erol Değirmenci, babasının Hollanda'da gördüğü makineyi tarif üzerine Türkiye'de yaptırdığını kaydederek, "Tel işiyle uğraşıyoruz en uzun tel örgü imalatını yapıyoruz. Babam 40 yıl önce Hollanda'da çalışırken orada fabrikasını gördü. Daha sonra da Trabzon'a dönerek orada gördüğü makineyi tarifle beraber yaptırdı. Sonrasında yavaş yavaş biz çalışmaya başladık ve işimizi büyüttük. Makineyle ilgili hiç bir şey bilmiyorduk deneme, yanılma sistemiyle öğrendik. Bende bu işi 26 yıldır yapıyorum. Bu işi Trabzon'da yapan yok Trabzon dışında Samsun'da, Ankara'da var bölgemizde tek biz yapıyoruz diyebiliriz" dedi.

Genelde halı sahalar daha yoğunlukta

Genelde halı saha, site çevresi gibi işlerde sipariş aldıklarını belirten Değirmenci, "Genelde halı sahalar site çevresi bahçe çevirme işlerimiz daha yoğun. Bazen Trabzon dışına bile gittiğimiz oluyor Rize'ye, Kars'a Samsun'a kadar gidiyoruz. Çocuklarla hep beraber bu işi yapıyoruz. İşinizi sevdikten sonra her şey kolay. Babam Hollanda'da fabrikada çalışan arkadaşını ziyarete gidiyor. Makineleri orada gördü Trabzon'a geldikten sonra böyle bir makine yaptırabilir miyim? Diye tornacıya makineyi tarif ediyor. Makine yapıldıktan sonra evimizin altında küçük bir yer vardı orada eşe dosta arkadaşlara yapmaya başladı. Daha sonra devam ederek bugünkü duruma geldik. Bu işe başlarken 30 yaşlarında idim tam işimi buldum severek yapıyorum. İnşallah çocuklarım da bu işi devam ettirecek" diye konuştu.

Tel örgü makinesini Erzincan'da tarif üzerine yaptırdığını ifade eden Mustafa Değirmenci, "1964 yılınca Hollanda'ya gittim. Orada çalışırken fabrikada tel örgü makinesini gördüm. Bunu Türkiye'ye ilk ben getirdim. Buluş işlerine meraklıyım. Tel fabrikasında usta çalışıyordu baktım güzel tel. Usta bana hoşuna gitti mi dedi, bende memnunum dedim. Öğrenmek istiyor musun? dedi ben de evet dedim. Kendisine makinenin ebadını motor gücünü yaz ver dedim. Daha sonra makinenin patenti Erzincan'a geldiğini duydum. Erzincan'a gittim. Sanayide makineyi yapan adamı buldum. Bana ilk kullandığım makineyi 2 bin 500 dolara yaptı. Daha sonra evimizin altına makineyi kurduk çalıştırmaya başladık. Makine faaliyete geçtikten bir müddet sonra müşterimiz epeyce arttı hatta zaman zaman siparişleri yetiştiremediğimiz de oldu" dedi.