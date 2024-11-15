Hong Kong Büyüme Tahmini Kötümserleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Hong Kong Büyüme Tahmini Kötümserleştirildi

Hong Kong hükümeti, büyüme tahminini dış zorluklar nedeniyle yüzde 2,5'e revize etti.

15.11.2024 17:19
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Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, bu yıl yüzde 2,5 ila 3,5 olarak öngördüğü büyüme tahminini, kötümser tahmin olan yüzde 2,5'e çekti.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada, revizyonun gerekçesi olarak "dış koşullardaki zorluklar" ve "politik belirsizlikler" gösterildi.

Açıklamada, "2024'ün ilk üç çeyreğindeki sonuçlar ve yakın dönemdeki beklentiler hesaba katıldığında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın tüm yıldaki büyüme tahmini, yüzde 2,5'e revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Hükümet ekonomisti Adolph Leung, ekonomik büyümenin dış koşullardaki zorluklardan etkilendiğini belirterek, "Artan küresel ekonomik belirsizlikler ve ticari ihtilafların yükselişi, mal ticareti performansımızı olumsuz etkileyecek." dedi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyasında Çin'den ithal ürünlere yüzde 60'a varan gümrük tarifeleri getireceğini ifade ettiği hatırlatılan Leung, böyle bir adımın ticarete "büyük zarar vereceğini" belirtti.

Leung, "Bu, hem Çin'in ABD'ye ihracatını hem de Hong Kong'un ABD'ye Çin kaynaklı ihracatını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca ABD tarafının böyle bir ticaret ve ekonomi politikası izlemesi, faiz beklentilerini de değiştirecektir." diye konuştu.

Hong Kong ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,8, ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 büyüme kaydetmişti. İlk üç çeyrekteki büyüme yüzde 2,6'da kalmıştı.

Kaynak: AA

Hong Kong, Politika, Hükümet, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hong Kong Büyüme Tahmini Kötümserleştirildi - Son Dakika

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