Hong Kong'da Faizler İndirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Hong Kong'da Faizler İndirildi

Hong Kong, Fed'in faizi 50 baz puan indirmesinin ardından gösterge faizini aynı oranda düşürdü.

19.09.2024 15:49
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 5,25'e çektiğini bildirildi.

HKMA Mart 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine giderken Hong Kong'un 5 büyük ticari bankası da kredi ve mevduat faizlerinde indirimlere gitti.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

Fed, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den itibaren 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hong Kong'da Faizler İndirildi - Son Dakika

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