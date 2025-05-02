Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte %3,1 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte %3,1 Büyüdü

Hong Kong'un ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde %3,1 büyüyerek dış ticarette artış kaydetti.

02.05.2025 14:30
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdüğü bildirildi.

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesinin yayımladığı verilere göre, bölge ekonomisi ocak-martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 büyüdü.

Büyüme, 2024'ün son çeyreğindeki yüzde 2,5'lik artışın üzerine çıkarken, gayrisafi hasıla önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış kaydetti.

Bu dönemde tüketici harcamaları yüzde 1,2 azalırken, kamu harcamaları yüzde 1,2, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 2,8 arttı.

ABD'nin tarife artışları öncesi ihracat ve ithalat arttı

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesine sahne olan 3 aylık dönemde, dış ticarette tarife artışı beklentisiyle ön sevkiyatların artmasıyla mal ihracatı ve ithalatında artış olduğu gözlendi.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 8,7 artarken, 2024'ün son çeyreğindeki yüzde 1,3'lük artışın üzerine çıktı.

Mal ithalatı ise yüzde 7,4 artarak 2024'ün son çeyreğindeki yüzde 0,4'lük artışın üzerinde bir performans gösterdi.

Tarifeler kapsamına girmeyen hizmetler ticaretinde ise ihracat yıllık bazda yüzde 6,2, ithalat ise yüzde 6,5 yükseldi.

Hong Kong'un gayrisafi hasılası 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 3,2, üçüncü çeyreğinde 1,8, dördüncü çeyreğinde 2,5 ve yıl genelinde yüzde 2,5 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA

Hong Kong, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte %3,1 Büyüdü - Son Dakika

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