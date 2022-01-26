Honor MagicBook 16, Windows 11 ile geliyor

Gücünü AMD Ryzen 5000 Serisi işlemcilerden alan ve Windows 11 ile gelen yeni Honor MagicBook 16, tasarımı ve performansıyla şubat ayında kullanıcılarla buluşacak.

Şirket açıklamasına göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, performans ve çok yönlü bir akıllı deneyim sunan yeni Honor MagicBook 16'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. FullView 16,1 inç IPS ekran, AMD Ryzen 5600H işlemci ve endüstri lideri güncellemelerle donatılan yeni Honor MagicBook 16, kullanıcıların daha üretken olması için tasarlandı.

Yeni işletim sistemi Windows 11 ile gelen Honor MagicBook 16, çift antenli Wi-Fi 6'yı destekleyen birden çok verici ve alıcı ile kesintisiz bağlantı sağlayarak kullanıcıların hızlı bir şekilde internete bağlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, daha düşük gecikme süresi sağlayan ve diğer cihazlarla bağlantıyı geliştiren Bluetooth 5.1 ile gelen MagicBook 16, optimize edilmiş bir ses deneyimi sunmak için Nahimic ses sürücüsü tarafından desteklenen iki hoparlör ve iki mikrofona sahip.

5,1 mm ince çerçeveli, 16,1 inç IPS ekranı yansıma önleyici özelliğe sahip MagicBook 16, en üst düzeyde görüntüleme deneyimi sunmak için yüzde 87,3 ekran/gövde oranı ve 170 derece geniş izleme açısı sunuyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ??ve 300 nit parlaklık ile Honor MagicBook 16, en yeni grafikleri ve görüntüleri düzenlemek için gelişmiş renk kalitesi sunuyor. Ekran önünde uzun saatler geçirenler için gelişmiş göz koruması ve rahat bir izleme deneyimi sağlayan MagicBook 16, zararlı mavi ışık emisyonlarını en aza indiren TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası ile donatıldı.

Dayanıklı alüminyum metal gövde içinde güçlü özellikler barındıran dizüstü bilgisayar, 1,84 kilogram ağırlığıyla çalışırken ya da oyun oynarken mobilite arayanlar için ideal bir ergonomi sunuyor.

AMD Ryzen 5000 serisi işlemciyle yüzde 26 performans artışı

AMD Ryzen 5 5600H işlemci ile güçlendirilen Honor MagicBook 16, önceki modellere kıyasla yüzde 26'ya varan performans artışı vadediyor. Grafik performansı da yüzde 15'e kadar iyileştirilen yeni model; oyun oynamak, fotoğraf, video ve düzenleme yazılımları dahil olmak üzere ağır iş gücü gerektiren multimedya dosyalarını işlemek için ideal hale getirildi.

Zen 3 mimarisiyle donatılan Honor MagicBook 16, 4.2GHz'e kadar çıkan turbo frekansıyla endüstri lideri CPU performansı sunuyor ve kullanıcıların aynı anda birden fazla görevi çalıştırmasını sağlayarak üretkenliği artırıyor. 512 GB depolama ve 16 GB çift kanallı RAM ile donatılan bilgisayar, kullanıcıların birden fazla büyük dosyayı açmasına ve pencereler arasında kolaylıkla geçiş yapmasına olanak tanıyor. Yalnızca Fn+P tuşlarına basıldığında, cihazın genel performansı yüzde 43 artıyor ve ağır uygulamaların ultra yüksek hızlarda işlenmesine olanak sağlıyor.

2 mm üçlü ısı boruları, 75 mm+ çift fanları ve 8 yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörleriyle akıllı bir soğutma sistemine sahip dizüstü bilgisayar, işlemciden gelen ısıyı hızla dağıtarak önceki modele kıyasla yüzde 25'lik bir soğutma performans artışı da sağlıyor.

Parmak izi tanıma özelliğini güç düğmesine entegre ederek kullanıcıların basit bir dokunuşla 0,66 saniye içinde cihazlarının kilidini açmalarını sağlayan dizüstü bilgisayar, rahat bir yazma deneyimi sunmak için tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor.

NFC özelliği dışında "üstün" pil ömrü sunan Honor MagicBook 16, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip. Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile Honor MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.

Uzay grisi renginde olan Honor MagicBook 16, şubat ayında satışa sunulacak.