HSBC'nin üçüncü çeyrek vergi öncesi karı 9,6 milyar dolara ulaştı

Avrupa'nın önde gelen bankalarından HSBC'nin üçüncü çeyrekteki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 32 artışla 9,6 milyar dolar oldu.

Londra merkezli banka, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, HSBC'nin bu dönemdeki geliri yıllık bazda 800 milyon dolar artışla 18,6 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, bankacılık net faiz gelirindeki büyüme etkili olurken kurumsal ve yatırım bankacılığı ile varlık yönetimi iş kollarındaki faaliyetlerde de artış kaydedildi.

Bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 milyar dolar yükselerek 9,6 milyar dolar oldu. Bu yüzde 32'lik artışa karşılık geldi.

Banka, yılın son çeyreği için bir milyar dolarlık hisse geri alımı başlatmayı planladığını da duyurdu.

HSBC'nin ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aydaki vergi öncesi karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 29,2 milyar dolar oldu.

HSBC Group Üst Yöneticisi Georges Elhedery, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Performansımız, giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyada müşterilerimizin belirsizlikleri yönetmek ve yeni fırsatları değerlendirmek için bize güvenmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu performans aynı zamanda stratejik önceliklerimizi hız, hassasiyet ve disiplinle, istikrarlı bir şekilde hayata geçirdiğimizi de yansıtıyor. HSBC'yi sadeleştirirken yatırım yapma, büyüme ve hissedarlarımıza güçlü getiriler sağlama kapasitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.