Huawei Network Summit 2024 Avrupa'da Gerçekleşti

Ekonomi

Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa ayağı gerçekleştirildi.

Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa ayağı, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeden bin 100'den fazla sektör uzmanı, teknoloji lideri ve iş ortağının katılımıyla Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Huawei, yeni Xinghe Intelligent Network ürün ve çözümlerini Avrupa'ya tanıttı.

Huawei Avrupa Kurumsal Satış Departmanı Başkanı Willi Song, "İnovasyon asla durmaz, bu sadece geleceğe olan kesin bağlılığımızı yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa'nın dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırma konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor" dedi.

Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Steven Zhao, "Tüm endüstriler akıllı dönüşümü hızlandırarak ağ evrimini yeni Net5.5G çağına taşıyor. Bu çerçevede Huawei Xinghe Intelligent Network, akıllı inovasyona odaklanıyor ve optimum uygulama deneyimi güvencesi, hassas trafik planlaması, ultra yüksek esneklik ve yüksek güvenlikli her yerde koruma özelliklerine sahip yeni nesil bir temel oluşturuyor" dedi. - İSTANBUL