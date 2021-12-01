Huawei Watch GT 3 ile akıllı hayat bilekte başlıyor

Huawei Watch GT Serisi, piyasaya sunulduğundan bu yana görünümü, sağlık yönetimi özellikleri ve profesyonel fitness rehberliği ile tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Şirket açıklamasına göre, yıllar süren yenilikçi teknoloji birikimine dayanan Huawei, kullanıcı deneyimine odaklanarak tüketicilere daha fazla yenilik sunmak, Huawei'nin akıllı saat kategorisindeki imajını daha da güçlendirmek için yeni nesil Huawei Watch GT 3 akıllı saatlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Huawei Watch GT 3, tasarım ve etkileşimi entegre ederek ilk kez dokunsal geri bildirim ile 3D döner kurma kolunu benimsiyor. Yeni 3D döner kurma kolunda, yeni bir etkileşimli deneyim getiren ve aynı zamanda yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sağlayan ince dalgaların klasik işçiliği benimsendi. Kullanıcılar, başlatıcıyı çalıştırmak, değeri doğru bir şekilde kaydırmak veya ayarlamak için kurma kolunu kullanabiliyor. Yüzerken bile sağlık ve egzersiz verilerini gerçek zamanlı görüntüleyerek yeni, verimli ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi elde edebiliyor. Deneyimi en üst düzeye çıkarmak için titreşim motorunun gerçek zamanlı geri bildirimi de parmak ucu deneyimini farklı kılıyor.

Ayrıca, yeni başlatıcı, daha kullanışlı olan ve tam kadran hareketiyle yakınlaştırmayı destekleyen bir satranç tahtası tasarımına sahip bulunuyor. Kişiselleştirilmiş saat kadranından istenen antrenman verilerine ve uygulamaya geçilebiliyor. Kullanıcılar bileklerini kaldırdıklarında önemsedikleri içeriği görmeyi seçebiliyor ve saat kadranındaki simgeye tıklayarak doğrudan uygulamaya başlayabiliyor.

4 farklı model sunuluyor

Açıklamaya göre, Huawei akıllı telefon kullanıcıları, ana ekranda sağa kaydırarak, ihtiyaç duydukları uygulamaları ve araçları hızla bulmalarına yardımcı olabilecek Huawei Assistant TODAY'e girebiliyor. Bu kez aynı konseptle Huawei, Huawei Watch GT 3'e Huawei Assistant TODAY'i dahil etti. Böylece kullanıcı, bileğinde akıllı telefon benzeri bir deneyime sahip olabiliyor.

Huawei Watch GT 3'ün ana ekranını sağa kaydırarak kullanıcılar, sesli asistanı ve hava durumu işlevini görecek ve ellerini kaldırarak hava durumunu öğrenebilecek. Müzik çalarken, kronometre veya zamanlayıcı kullanırken Assistant TODAY sayfasında görüntülenecek.

Huawei Watch GT 3 sadece bir akıllı saat değil, aynı zamanda 7/24 yaşam asistanı olarak öne çıkıyor. Huawei Watch GT 3 bir Huawei akıllı telefona bağlandıktan sonra, sesli asistanı uyandırmak için alt tuşa uzun basıldıktan sonra saatle hemen etkileşim kurmak için sesli komutlar verebilir. Sesli asistan ile kullanıcılar sadece konuşarak alarm kurabilir veya uygulamaları başlatabilir.

Huawei GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei Online Mağaza üzerinden 2 bin 999 TL ve 3 bin 699 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca 4 ay vade farksız taksit imkanı da sunuluyor.