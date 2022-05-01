TİM'in talepleri çözüm buluyor - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek." ifadesini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Türk ihracatçısının sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan 12 maddelik kanun teklifi ile ihracatçıların önemli sorunları çözüm bulacak.

TİM'in yoğun çabalarıyla birlikte Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların iç alanlarında yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığının tahsisinde yer alan ve maliyetinin yüzde 98'i TİM ile iki birlik genel sekreterliği tarafından karşılanan ve içerisinde TİM Genel Sekreterliği ile 4 ihracatçı birliği genel sekreterliğinin bulunduğu Dış Ticaret Kompleksi'ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Ayrıca, iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ihracat ailesinin, odak noktasının sadece ihracat olması için sorunlarla yakından ilgilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TBMM'ye sunulan TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifinde taleplerimizin yer bulması bizleri sevindirdi. Hatırlanacağı üzere, son zamanlarda İstanbul'da düzenlenen ve yurt dışından gelen yabancı müşterilerin de bulunduğu uluslararası fuarlarımıza belediye ekiplerinin ilan ve reklam vergisi için baskın yapmaları hoş bir görüntü yaratmamıştı. Bu konudaki taleplerimizi hükümetimize ve Ticaret Bakanlığımıza iletmiştik. Artık Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacaktır. Ayrıca, Yenibosna'da bulunan ve maliyetinin yüzde 98'ini TİM ve iki ihracatçı birliği genel sekreterliğimizin karşıladığı, TİM Dış Ticaret Kompleksi, Ticaret Bakanlığına tahsisliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın destekleriyle Dış Ticaret Kompleksi'ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Alınan kararlar ihracat ailemize hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesine verdiği desteğin önemine vurgu yapan Gülle, "Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız artıyor. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Her zaman söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat gücümüzdür. Çünkü ihracat, dünya arenasındaki gururumuzdur. Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek. İhracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve göreve geldiğinden bu yana her zaman yanımızda olan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımızı sunuyorum."

"Hedeflerimize büyük bir azimle yürüyoruz"

İsmail Gülle, yılın ilk çeyreğinde ihracat ailesinin, son derece başarılı bir performans gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mart ayı rakamlarımızda bunu yine gördük. Geldiğimiz noktada yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatımız 60 milyar doları aştı. Mevcut projeksiyonda bu rakamlar, hedeflerimize giden yolda son derece önemli. 2022 yılı hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Yabancı alıcılar, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccüh gösteriyor. Bunu gerçekleştirdiğimiz heyetlerde de görüyoruz. Tüm sektörlerde ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması beklentilerimizi artırıyor. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz."