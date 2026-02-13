İbrahimcioğlu Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Ekonomi

İbrahimcioğlu Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.02.2026 09:01
KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, 'Yılın Kareleri' yarışmasında çeşitli fotoğraflara oy verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahimcioğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" isimli fotoğrafına oy veren İbrahimcioğlu, "Savunma sanayi ve medarıiftiharımız İHA'larımız, dosta güven, düşmana korku veriyor." dedi. İbrahimcioğlu, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" başlıklı karesini tercih ederek, bu sporu ilk defa bu fotoğraftan öğrendiği için bu kareye oy verdiğini söyledi."

"Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" isimli fotoğrafını seçen İbrahimcioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" adlı karesinden yana kullandı."

İbrahimcioğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde de Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" fotoğrafını tercih eden İbrahimcioğlu, "Bu kare, dönemin şartlarını çok iyi yansıtıyor. Sosyal medya çağında, herkesin popüler olduğu ve bir saniyeliğine ünlü olduğu bir çağdayız. Sarı renk şanı, ünü, gösterişi atfettiği için çağın renklerine de uyuyor." diye konuştu."

"Fotoğrafı seçerken bize hissettirdiklerine bakıyoruz"

İbrahimcioğlu, AA'yı ve fotoğraf çeken ekibini tebrik ederek, fotoğrafların müthiş olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken kendisine en yakın olanları tercih ettiğini ve hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"AA'nın foto muhabirlerinin başarılarının devamını dilerim ve bizi hep böyle heyecanlandıran kareleri çekmelerini isterim. Fotoğrafları seçerken onlara teknik olarak bakmaktan ziyade, o karelerin bize hissettirdiklerine bakıyoruz. Her seçtiğimiz fotoğrafın bize bazı duyguları yeniden yaşatması önemli. Kimisi bize mahşeri bir kalabalığı ve o etkiyi, kimisi günlük hayatın içinde aslında çok daha büyük işlerin gittiğini ve dünyanın daha iyi olması için bazen çok büyük işler değil küçük küçük adımların yeterli olduğunu ve o duyguları bize hissettirdi. Çok küçük bir karenin içinde o duyguları yaşattığı için bu fotoğrafları seçtik."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kosgeb, Son Dakika

