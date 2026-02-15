Iğdır'a 1,9 Milyar Liralık Ünlendi Barajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1,9 milyar liralık yatırımla Iğdır'a kazandırılacak Ünlendi Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, Ünlendi Barajı'nda su tutulduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"1,9 milyar lira yatırım bedeliyle Iğdır'a kazandıracağımız 67 metre yüksekliğindeki baraj sayesinde 98 bin 620 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak, verimlilik artacak, üretim güçlenecek. Ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Iğdır Belediyesi ve Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, yıllık 26,8 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı da bu projeden karşılanacak. Suyu berekete, yatırımı geleceğe dönüştüren bu eser Iğdır'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun."

