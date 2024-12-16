Ihlamur Fiyatları Uçtu: Kilosu 2500 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Ihlamur Fiyatları Uçtu: Kilosu 2500 TL

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Samsun'da ıhlamur kilosu 2500 TL'ye yükseldi, soğuk havalarda rağbet sürüyor.

16.12.2024 15:39
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Ihlamur altınla yarışıyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Fiyatlar yüksek olsa da ıhlamura ilgi azalmadı

SAMSUN - Samsun'da kilosu 2 bin 500 TL'den satılan çiçek ıhlamur, havaların soğuk gitmesi nedeniyle rağbet görmeye devam ediyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan ıhlamur, bu yıl geçen seneye oranla daha az bulunuyor. Piyasada ıhlamurun az olması ise fiyatlara olumsuz yansıdı. Geçen yıl kilosu 600 TL olan ıhlamur, bu yıl 2 bin 500 TL'den satılıyor. Aktarlar, fiyatlar yüksek olsa da vatandaşların 50 gram ve 100 gram halinde ıhlamura rağbet gösterdiğini ifade etti.

"Ihlamurun kilosu çeşidine göre 1,5 bin TL ya da 2,5 bin TL'ye satılıyor"

Fiyatların yüksek olmasına rağmen ıhlamur satışlarının devam ettiğine değinen aktar Murat Amanvermez, "Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor. 50 gramdan 5 porsiyon, 100 gramdan 10 porsiyon ıhlamur çıkıyor. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi ama bütçelerine göre az miktarda alıyorlar" dedi.

"Ihlamur dışındaki kış çaylarına ilgi arttı"

Ihlamurun fiyatı nedeniyle vatandaşların uygun olan diğer kış çaylarını da tükettiğini belirten Amanvermez, "Ihlamurdaki pahalılık nedeniyle insanlar diğer kış çaylarına da rağbet gösteriyor. Çünkü diğer kış çayları ıhlamurdan daha ucuz. Bu nedenle hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisaya da ilgi arttı. En çok 100 gramı 30 TL'den satılan adaçayı tüketiliyor" diye konuştu.

Aktar tezgahlarında adaçayının kilosu 300 TL, karabaşın kilosu 600 TL, kuşburnunun kilosu 250 TL, papatyanın kilosu 600 TL, yaseminin kilosu 850 TL, hatmi çiçeğinin kilosu da 600 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ihlamur Fiyatları Uçtu: Kilosu 2500 TL - Son Dakika

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