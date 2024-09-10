İhracat Artıyor, İstihdam Genişliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Artıyor, İstihdam Genişliyor

İhracat Artıyor, İstihdam Genişliyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün dengeli bir büyüme yapısı sağladığını ve istihdama katkı sunduğunu belirtti. Bolat, TÜİK'in işsizlik verilerini değerlendirerek, işsizlik oranının düştüğünü ve istihdamın arttığını açıkladı.

10.09.2024 14:09
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş bir taraftan dengeli bir büyüme yapısını tesis ederken diğer taraftan istihdama katkı sunuyor" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, TÜİK'in işsizlik verilerini değerlendirdi. Bolat, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdam edilenlerin sayısının aynı dönemde 235 bin kişi artarak, 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranının ise 0,3 puan artarak, yüzde 49,6 olduğunu belirtti. Bolat, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 olmuştur. 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi korumak amacıyla ithalattaki haksız fiyat uygulamalarına yönelik önlemlerimizi kararlılıkla alıyoruz. İhracatımızı artırmaya yönelik verdiğimiz destekler de meyvelerini zayıf küresel ekonomik görünüme rağmen vermektedir. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, işgücü göstergelerindeki bu olumlu gelişmeler yatırım, üretim, istihdam, ihracat önceliklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programın somut çıktılarını yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İhracat Artıyor, İstihdam Genişliyor - Son Dakika

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