İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza - Son Dakika
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Ekonomi

İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu\'ndan ceza

Rekabet Kurulu, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren Erikli ve Pınar Su'ya toplamda yaklaşık 26 milyon TL tutarında idari para cezası kesti. Erikli Su'ya 21,1 milyon TL, Pınar Su'ya ise 4,88 milyon TL ceza uygulanan kararda, iki firmanın satış fiyatlarını önceden belirleyerek birbirleriyle paylaştıkları belirtildi.

02.05.2025 11:08
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Su sektöründe faaliyet gösteren Erikli ve Pınar Su'ya, satış fiyatlarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle rekor para cezası uygulandı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,iki firmanın satış fiyatlarını önceden belirleyerek birbirleriyle paylaşmalarından dolayı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi. Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (ERİKLİ)'nin ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (PINAR SU)'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-M(2) sayılı Rekabet Kurulu (Kurul) kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İKİ FİRMAYA TOPLAM 26 MİLYON CEZA KESİLDİ

Kurulun 24.04.2025 tarihli toplantısında, soruşturma tarafı teşebbüsler tarafından geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği dolayısıyla iki teşebbüse de idari para cezası uygulanması gerektiğine 25-16/377-175 sayı karar verilmiştir.

Bu kapsamda ERİKLİ'ye 21.106.469,63 TL, PINAR SU'ya ise 4.877.401,33 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Son Dakika Ekonomi İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • astronot marslı:
    Erikli 1 numara su 4 30 Yanıtla
  • 248612:
    İyi olmuş.uyduruktan suyu dünya paraya satıyorlar.neymiş kaliteliymiş. 23 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    suya zam olur herhalde 17 1 Yanıtla
  • Omer :
    Bir iki günde kaldırırlar o parayı. 11 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya iste ayni seyi neden gsm operatorleri icin vs de yapmiyorsunuz.. dernekleri var bu dernek ne ise yariyor misal. yizde 70 bu sekilde tekellesme var her alanda .. 8 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    sonuç ne şimdi yine vatandaşa gircek giren zam olarak böyle sistem mi olur ya 7 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    çalışanlardan,bayiilerden keserler onlarda,ne olacakki 2 1 Yanıtla
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