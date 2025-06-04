İki Ülke Arasındaki Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Irak ile Türkiye'nin 2024 yılı sonu itibariyle toplam dış ticaret hacmi olan 15 milyar doların iki ülkenin yakınlığını yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini hükümetimizin hedeflediği 30 milyar dolara çıkarmak üzere her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" dedi.

Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Muthana Ramadan Alwan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Alwan, Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek, ATO üyelerini Irak'ta ticaret, tarım, ilaç ve tekstil sektörlerine yatırıma davet etti. Ataşe Alwan, ATO Başkanı Baran ve iş insanlarını Bağdat'a davet ettiği konuşmasında, Irak hükümetinin ülkelerine yapılacak yatırımlara destek verdiğini de kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, Irak ile Türkiye'nin tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla bağlı iki ülke olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk temelinde geliştiğini söyledi.

Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, huzur ve istikrarının bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önemine dikkat çeken Baran, iki ülke arasındaki dış ticaretin 13 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere 15 milyar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın iki ülke arasındaki yakınlığı yansıtmadığını kaydetti. Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi için hükümetlerimiz 30 milyar dolarlık bir hedef ortaya koydu. Biz dış ticaret hacmimizi bu hedefe yükseltmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Ankara olarak savunma, medikal sanayi, mobilya ve tekstil üretiminde öncü bir şehir, önemli bir sağlık turizmi merkeziyiz. İki komşu ülke olarak karşılıklı yatırımlarımızı arttırabilir ve ticari ilişkilerimizi geliştirebiliriz" dedi.

Konuşmasında Kalkınma Yolu Projesine de değinen Baran, 'Kalkınma Yolu Projesi', sadece bir ulaştırma hattı değil, bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu güçlendirecek bir altyapı vizyonu da aynı zamanda. Projeyi, iki ülke arasında enerji başta olmak üzere her alanda iş birliğinin geliştirilmesi açısından da çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu. - ANKARA