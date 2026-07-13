İklim Finansmanında Rekor: 163 Milyar Dolar

Uluslararası çok taraflı kalkınma bankalarının 2025'te sağladığı iklim finansmanı 163 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Aralarında Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslami Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İnter Amerikan Kalkınma Bankası ve Yeni Kalkınma Bankası'nın bulunduğu çok taraflı kalkınma bankaları 2025'te kaydedilen iklim finansmanına ilişkin detayları ortak bir raporla duyurdu.

Rapora göre, çok taraflı kalkınma bankalarının düşük ve orta gelirli ülkelere sağladığı iklim finansmanı 2025'te yıllık bazda yüzde 21 artarak 103 milyar dolar oldu. Söz konusu bankaların yüksek gelirli ekonomiler dahil tüm ülkelere yönelik iklim finansmanı ise aynı dönemde yüzde 19 yükseldi ve 163 milyar dolarla rekor kırdı. Bu ülkelere geçen yıl sağlanan 103 milyar dolarlık iklim finansmanı içinde en büyük payı 68 milyar dolarla iklim değişikliğinin şiddetini azaltmaya yönelik projeler alırken, uyum finansmanı 35 milyar dolar oldu.

Özel sektörün düşük ve orta gelirli ekonomilere finansmanı ise 35 milyar dolar olarak kaydedildi.

Çok taraflı kalkınma bankalarının düşük ve orta gelirli ekonomiler için iklim finansmanı son 5 yılda ise iki katına çıktı.

Çok taraflı bankaların yüksek gelirli ekonomilere yönelik 60 milyar dolar seviyesindeki iklim finansmanı 2025'te 2030 hedefine ulaştı.

Yüksek gelirli ekonomilere sağlanan finansmanın 53 milyar doları azaltım finansmanı, 7 milyar doları uyum finansmanı oldu. Özel sektörün bu ülkelere yönelik iklim finansmanı ise 2025'te 80 milyar dolar olarak hesaplandı.