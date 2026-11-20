İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 74,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

1960 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı kasımda geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise kasımda aylık bazda 0,1 puan azalışla yüzde 74,4 oldu.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 2025 2026 Ocak 74,6 74,1 Şubat 74,5 73,5 Mart 74,4 73,3 Nisan 74,3 73,8 Mayıs 75,0 74,2 Haziran 74,6 74,5 Temmuz 74,2 73,9 Ağustos 73,5 73,5 Eylül 74,0 74,2 Ekim 74,2 74,5 Kasım 74,4 74,4 Aralık

Kaynak: AA