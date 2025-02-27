IMF, El Salvador’a 1,4 Milyar Dolar Kredi Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

IMF, El Salvador’a 1,4 Milyar Dolar Kredi Onayladı

IMF, El Salvador'a 1,4 milyar dolar kredi vererek makroekonomik dengesizlikleri ele alacak.

27.02.2025 05:16
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NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulunun, El Salvador ile yapılan 1,4 milyar dolar tutarındaki finansman anlaşmasını onayladığı bildirildi.

IMF'den yapılan açıklamada, onaylanan 40 aylık kredi programının, 1,4 milyar dolar tutarında olduğu aktarıldı.

Söz konusu onayın yetkililere yaklaşık 113 milyon dolar acil ödemeye izin verdiği kaydedilen açıklamada, anlaşmanın, program dönemi boyunca 3,5 milyar dolarının üzerinde çok taraflı mali desteği katalize etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, El Salvador yetkililerinin IMF destekli programının ülkenin büyüme beklentilerini ve dayanıklılığını artırmak amacıyla makroekonomik dengesizlikleri ele almayı ve şeffaflığı güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Bitcoin projesinden kaynaklanan risklere işaret edilen açıklamada, programda kripto para biriminin kabulünü gönüllülük esasına dayandırmak ve kamu sektörünün Bitcoin ile ilgili işlemlerini sınırlandırmak gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kripto Para, El Salvador, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, El Salvador’a 1,4 Milyar Dolar Kredi Onayladı - Son Dakika

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