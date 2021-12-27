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İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı! - Son Dakika

İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!

27.12.2021 12:59
İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!

Dolar kurundaki son aylardaki rekor yükselişlerin ardından ayçiçek yağı fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. 5 litre fiyatı 150 TL'ye dayanan ayçiçek yağı fiyatlarında döviz kurlarındaki düşüşle birlikte indirim haberleri gelmeye başladı. BİM, A-101, Şok gibi zincir marketlerde geçen hafta 109,90 TL'ye düşürülen ayçiçek yağı fiyatlarında indirim trendine bugün CarrefourSa ve Migros da katıldı.

Dolar kurundaki son aylardaki rekor yükselişlerin ardından ayçiçek yağı fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. 5 litre fiyatı 150 TL'ye dayanan ayçiçek yağı fiyatlarında döviz kurlarındaki düşüşle birlikte indirim haberleri gelmeye başladı. BİM, A-101, Şok gibi zincir marketlerde geçen hafta 109,90 TL'ye düşürülen ayçiçek yağı fiyatlarında indirim trendine bugün CarrefourSa ve Migors'ta katıldı.

Süt, çay, pirinç, tuvalet kağıdı, ıslak mendil dahil 26 ürüneyüzde 10 ila yüzde 30 arasında indirim yaptıklarını açıklayanCarrefourSa, ayçiçek yağının fiyatını 109,00 TL olarak açıkladı.

MİGROS DA AYÇİÇEK YAĞINI İNDİRDİ

Yapılan zamlara oranla daha düşük oranda yapılan zamlar vatandaşı memnun etmezken, yeni açıklama market zinciri Migros'tan geldi. Migros da 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 109,00 TL'ye çekti.

Migros'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL'den, Migros bal 19,95 TL 'den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır."

İNDİRİMLER DEVAM EDECEK

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

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CarrefourSA, Şok Market, Migros, Bim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı! - Son Dakika
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